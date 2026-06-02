Strafor ve bambuyla yaptılar! Bu yüzen adalar gölleri kendi kendine temizliyor

Nepal’deki Nagdaha Gölü’ne gidenler, su yüzeyinde huzur veren yeşil peyzaj adacıklarıyla karşılaşıyor.

Dışarıdan sadece estetik birer bahçe gibi görünen bu yapılar, aslında kirliliğe karşı savaş açan birer "yüzer arıtma sulak alanı".

Hidrolog Soni Pradhanang ve The Small Earth Nepal organizasyonunun ortaklaşa yürüttüğü bu sıra dışı proje, çevre sorunlarıyla mücadelenin sadece yüksek bütçeli endüstriyel tesislerle sınırlı olmadığını tüm dünyaya kanıtlıyor.

Su altındaki sistem nasıl çalışıyor?

Sistemin çalışma mantığı son derece yalın ancak bir o kadar da kusursuz işliyor. Platform üzerinde yeşeren bitkilerin kökleri, suyun tabanından aşağıya, doğrudan kirlenmiş göl suyuna doğru uzanıyor.

Su altında kalan bu devasa canlı kök ağları, göldeki ekolojik dengeyi bozan aşırı besin maddelerini, ağır metalleri ve kirleticileri adeta bir sünger gibi emerek bünyesine katıyor. Böylece suyun üzerinde görsel bir şölen sunan adalar, suyun altında kesintisiz çalışan dev birer biyolojik filtreye dönüşüyor.

Beton binalar değil, tamamen yerel malzemeler

Bu çevre dostu teknolojinin tüm dünyada takdir toplayan en güçlü yönü ise inanılmaz sadeliği ve düşük maliyeti. Devasa beton binalar, karmaşık boru hatları veya pahalı kimyasal tanklar yerine sistemde sadece şu yerel ve kolay erişilebilir malzemeler kullanılıyor.

Bambu ve Strafor: Adanın su yüzeyinde dengede kalmasını ve batmadan hafif bir şekilde yüzmesini sağlayan ana iskeleti oluşturuyor.

Hindistan Cevizi Lifi: Bitki köklerinin ilk aşamada tutunabileceği, organik ve geçirgen bir zemin hazırlıyor.

Plastik Bağlar: Tüm bu hafif malzemeleri bir arada tutarak dalgalara ve rüzgara karşı dayanıklı bir platform inşa edilmesini sağlıyor.

Küresel krizlere yerel reçete

Nagdaha Gölü’nde elde edilen başarı, çevre sorunlarıyla mücadelenin ulaşılamaz endüstriyel teknolojilere mahkum olmadığını gösterdi. Bilim, toplum ve doğanın doğru bir formülle bir araya gelmesiyle, kirlilik gibi devasa bir küresel sorunla yerel düzeyde baş edilebileceği kanıtlandı.

Uzmanlar, bu yüzen adaların göllerdeki tüm kirlilik sorununu tek başına sıfırlayamayacağını kabul etse de ekolojik dengesi bozulmuş su kaynaklarını kurtarmak, doğanın üzerindeki aşırı yükü hafifletmek ve su altı yaşamını yeniden canlandırmak adına tarihin en sürdürülebilir, en estetik ve en pratik yollarından birini sunduğunu belirtiyor.