Stratonikeia Antik Kenti'ndeki mezarlar ziyarete açılacak

Gladyatörler kenti olarak da bilinen, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1 Mart'ta açıkladığı, 20 antik kent ve ören yerindeki arkeolojik kazıların bir yıl boyunca yapılmasına ilişkin projede yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde, kazı çalışmalarında yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

ÖNEMLİ KALINTILARA ULAŞILDI

Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, 3 bin 500 yıl öncesine ait yerleşimle ilgili bulgular tespit ettikleri antik kentte, tarihin birçok dönemine ait kalıntılara ulaşıldığını söyledi.

UNESCO LİSTESİNDE

Prof. Dr. Söğüt, antik kentin Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren, dünyanın en büyük mermer kenti olduğuna dikkati çekerek Stratonikeia'nın, 'UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını vurguladı.

TUNÇ ÇAĞI'NDAN GÜNÜMÜZE

Tunç Çağı'ndan günümüze tüm mezar örneklerinin yeni oluşturulan nekropol alanında sergileneceğine ve bilgilendirici levhaların olacağına işaret eden Söğüt, "Burada bir tarafta gladyatör mezarları, her dönemden pişmiş toprak örnekleri ve taşlardan inşa edilmiş mezarlar var. Yani burada bir tarafta gladyatörlerin, bir tarafta arkaik mezarların nekropol alanı diğer yanda da Bizanslılara ait mezarların olduğu nekropol alanı oluşturarak gruplar halinde sergileyeceğiz." ifadesini kullandı.



