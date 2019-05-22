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Su sporları merkezi malzemeleri yakıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tahliye için ek süre talepleri geri çevrilen su sporları merkezi çalışanları, üzerlerine benzin döktükleri malzemeleri ateşe verdi.

İHA | 22.05.2019 - 16:25..
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Bir süre önce ihalesi yapılan Muğla Marmaris’in Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkisinde bulunan su sporları merkezinin, tahliyesi sırasında gerginlik yaşandı.

KENDİ ÜZERLERİNE DE DÖKTÜLER

Merkezin işletmecileri, tahliye için belediyeden ek süre istedi. Marmaris Belediyesi yetkililerinden olumsuz cevap gelmesi üzerine, merkez çalışanları yanlarında getirdikleri benzini üzerlerine ve yere dökerek kendilerini yakma tehdidinde bulundu.

Marmaris'te su sporları malzemeleri yandı İZLE

TURİSTLER ŞOKA GİRDİ

Daha sonra merkezde kullanılan malzemelerin üzerine benzin döken çalışanlar, malzemeleri ateşe verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Marmaris’te tatillerini geçiren turistler, sahilde yaşanan gerilimi ve malzemelerin alev alev yanmasını şaşkın gözlerle izledi.

Su sporları merkezi malzemeleri yakıldı

4 POLİS MEMURU YARALANDI

Çıkan olay sonrası 4 polis memuru hafif yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Su sporları merkezi malzemeleri yakıldı

Su sporları merkezi malzemeleri yakıldı

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