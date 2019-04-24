Suç makinesi kadın evinde yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık ve cezaevinden firar suçlarında hakkında 17 ayrı yakalama kararı bulunan ayrıca yine evlerden hırsızlık suçundan toplam 14 yıl 5 ay hapis, 5 bin lira da para cezası alan 3 çocuk annesi Hülya Y.'yi yapılan takip sonucu evinde yakalayarak gözaltına aldı.

"EVİ NASIL BULDUNUZ?"

Polisleri görünce evinin nasıl bulduklarını sorduğu öğrenilen Hülya Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Hülya Y. adli işlemlerin ardından tutuklanarak, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.