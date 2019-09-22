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Sudan'da öldürülen protestocular için komisyon kurulacak

3 Haziran'da ordu karargahı önünde protestocuların öldürülmesi olayıyla ilgili bağımsız soruşturma komisyonu oluşturulacak.

AA | 22.09.2019 - 10:40..
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Sudan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk'un, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, lağvedilen Askeri Geçiş Konseyi karşıtı ve özellikle de haziran ayında ordunun başkent Hartum'daki ana karargahı önündeki barışçıl protestocuların dağıtılması sırasındaki insan hakları ihlallerine dair, ağustos ayında askerle sivil muhalefet arasında imzalanan Anayasal Bildiri gereğince bağımsız soruşturma komisyonu kurulması talimatı verdiği belirtildi.

KOMİSYON KURULACAK

Açıklamada, başkanlığını yüksek mahkeme yargıcı, raportörlüğünü Adalet Bakanlığından bir ismin yapacağı komisyonda, Savunma, İçişleri bakanlıklarından birer kişi ile bağımsız bir üye ve bağımsız iki avukatın görev yapacağı ifade edildi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan'da sivil yönetime geçiş talebiyle ordu karargahı çevresinde gösteri düzenleyen protestocuların 3 Haziran'da dağıtılması operasyonunda Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre 61, muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan'da öldürülen protestocular için komisyon kurulacak

İMZALAR ATILMIŞTI

Muhalifler olaylardan dönemin askeri yönetimini sorumlu tutmuştu. Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atılmıştı.

Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle göreve geldiği 1989'dan bu yana atanan ilk sivil başbakan Abdullah Hamduk, 21 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

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