Sudan'da sokağa çıkma yasağı kalktı

avunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu. Bu duyurudan sonra ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Burhan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

GÖREV SÜRESİ 2 YIL OLACAK

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktaran Burhan, ülkedeki geçiş döneminin de en fazla 2 yıl olacağını, ardından yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceğini vurguladı.

Masumların öldürülmesi ve yolsuzluğa karışan herkesin yargılanacağını dile getiren Burhan ayrıca ülkede hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.