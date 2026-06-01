Sude Bay ve Ada Narin, Estonya'daki turnuvada podyuma çıktı
Estonya Amatör Açık Golf Turnuvası’nda mücadele eden Sude Bay 2'nci, Ada Narin ise 3'üncü oldu.
Estonya Amatör Açık Golf Turnuvası’nda heyecan yaşandı.
Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre, Manniva kasabasındaki Estonya Golf ve Country Kulübünde düzenlenen organizasyona 135 sporcu katıldı.
SUDE VE ADA'NIN DERECELERİ
Kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Sude, (+1) gross skorla 2'nciliği, Ada ise (+6) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)