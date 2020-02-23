İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası, Van'da 8 kişi hayatını kaybetmiş 21 kişi de yaralanmıştı.

Van'da meydana gelen bu acı olay sonrası, depremin İran merkezli olmasına rağmen, ülkede sadece yaralı haberlerinin gelmesi sosyal medya tartışmaları da ardından getirdi.

5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası İran medyası ülkelerinde sadece 36 kişinin yaralandığını, ölen kişinin olmadığını bildirmişti.

5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÖLDÜRMEZ

Deprem uzmanı Prof. Dr Şükrü Ersoy, CNN Türk ekranlarında, İran merkezli meydana gelen depremi yorumladı. Ersoy İran'dan ölüm haberi gelmeyip depremin Van'ı neden bu kadar çok etkilediğini şu sözlerle özetledi:

"5.9 büyüklüğündeki deprem bir eve hasar vermez. Bizde 5.5 büyüklüğündeki herhangi bir deprem yapılara zarar veriyor."

Şükrü Ersoy: Bu büyüklükteki deprem öldürmez İZLE



