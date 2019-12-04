Şule Çet davasında karar çıktı

Şule Çet davasında müebbet hapis kararı...

Mayıs 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversitesi öğrencisi Şule Çet davasında, bugün karar verildi.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, 6'ıncı duruşmada hakim karşısına çıktı.

Şule Çet'in ölümünün ardından sanıkların görüntüleri İZLE

"TECAVÜZ ETMEDİM, CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEDİM"

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Çağatay Aksu, "Sosyal medyada halk galyana getirildi. Şule’ye tecavüz etmedim. Cinsel ilişkiye girmedim. Sahte otopsi raporları ile bizi suçladılar. A4 parçaları, yalan sosyal medya haberleri ile biz tutuklanmak zorunda kaldık. Neden tutuklandığımı ve neden yargılandığımı bilmiyorum. Sinir krizleri geçiriyorum. Şule’ye dokunmadım. Suçluysam beni asın. istediğiniz yerde asın beni. Şule’nin neden intihar ettiğini bilmiyorum. Cinsel ilişkide PSA’nın bir kriter olmadığı, uzun yıllar vücutta kaldığı, zaten kadınların vücudunda bulunan bir hormon olduğu bilirkişi raporlarında yazıyor. Tecavüz değil belki ilişki olabilir dediler ama benim spermim bulunmadı. Bizi cinayet büroda 3 saat dövdüler. Ters sorguda. Elinizi vicdanınıza koyun bana küfür etmeyin. Ben suçsuzum. Şule’de benim DNA'm yok. İsterseniz yalan makinası getirin. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Ben suçsuzum. Vicdanınıza sığınıyorum. Beraat istiyorum." dedi.

"YARDIM ETSEYDİM, KAFAMA SIKARDIM"

Berk Akand ise "Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Çağatay’ı bırakın, kendime bile yardım etmedim bu davada. Eğer yardım ettiysem, kafama sıkmış olurdum." şeklinde kendini savundu.

Şule Çet'in ölmeden önceki son görüntüleri İZLE

"TECAVÜZE KARŞI MÜCADELE ETMEMİŞ"

Çağatay Aksu'nun avukatı, "Şule zorla tutuluyorsa, defalarca çıkış kapısından geçmiş. Neden gitmedi? Olay yerinde darp yok. Tecavüz yok. DNA yok. Hiçbir şey yok. Oratada delil yok. Maktül Şule boyuna göre yapılı, hiç direnmemiş. İddia edilen boğuşma. Neden sanıkların üzerinde yok? Çağatay’a ait bir tane DNA yok. Şule neden direnmedi? Şule’nin elindeki saç intihar ettiğini gösteriyor. Şule tecavüze karşı mücadele etmemiş. Öldürülmeye karşı mücadele etmemiş. Çağatay’ın suç işlediğine inanmıyorum. Çağatay’ın suç işlemediğinden dolayı beraatini ve tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA BASKISINA BOYUN EĞMEYİN"

Berk Akand'ın avukatı da suçu sosyal medyaya atarak, "Ortada delil yok. Delilerler de karartılmadı. Sosyal medya yüzünden bu dava buraya geldi. Berk’in olaydan haberi yok. Berk’in suçlu olması kamuoyu baskısından dolayı.Kamuoyu baskının etkisi altında kalmadan karar vermenizi istiyorum. Gece yatarken başınızı yastığa rahat koyun. Vicdanınıza bırakıyorum. Berk’in tahliyesini talep ediyorum. Kamuoyu baskısıyla Şule Çet davası çarpıldı. Sosyal medyada cadı avcıları yüzünden buradayız. Allah rızası için sosyal medya baskısına boyun eğmeyin." dedi.

MÜEBBET ÇIKTI

Savunmaların ardından Çağatay Aksu, cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aksu, tecavüzden de 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Berk Akand’a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.