Süleymaniye'de turistleri soyan yankesiciller yakalandı

Süleymaniye Camisi ve çevresinde, yankesicilik yöntemi ile hırsızlık vakaları atrınca, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kendilerine aile süsü vererek turistlerin değerli eşyalarını çalan 6 kişi yakalandı.

Süleymaniye Camii çevresini mesken tutan yankesiciler yakalandı VİDEO

POLİS TAKİBE ALDI

Süleymaniye Camii avlusunda artan yankesicilik ve açıktan hırsızlık konuları ile ilgili 25 Ekim’de çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami bahçesinde şüpheli hareketlerde bulunan ve ortak hareket eden aile görüntüsü vermiş 5 kapalı giyimli ve güneş gözlüklü kadın şahıs ile 1 şapkalı erkek şahsı yakın takibe aldı.

3'Ü ÇOCUK

Cami bahçesinde bulunan turistlerin ve vatandaşların çevresinde şüpheli hareketlerle dolaşmaya başlayan şahısları adım adım izleyen polis, Nermin K. (33), Özlem K. (34) ve Seda Ö. (29) isimli kadınlar ile yaşı 18’den küçük E.A.T., Z.Ö. ve N.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden E.A.T. ve Z.Ö. isimli yaşı küçük çocukların aynı caminin avlusunda 2 ayrı açıktan hırsızlık olayına karıştıkları anlaşıldı.

SERBEST BIRAKTILAR

Şüphelilerin yapılan sorgusunda; Z.Ö. isimli yaşı küçük çocuğun ''elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık'' suçundan, E.A.T.’nın ise ''ev ve iş yerinden hırsızlık'' suçundan arandığı, Seda Ö. adlı kadının ''elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık'' suçlarından savcılıkça arandığı tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği kaydedildi.