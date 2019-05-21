taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Sultanahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

İstanbul'da Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından inşa ettirilen Sultanahmet Camii'nde, restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

DHA | 21.05.2019 - 08:48..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Sultanahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii'nde, restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ÇALIŞMALAR 2017 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları, 2017 yılının Temmuz ayında başladı. Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyonda caminin tamamı için çalışmalar başlatıldı.

Sultanahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

CAMİ AVLUSUNUN ONARIMI GEÇEN HAFTA BAŞLADI

Cami kubbesinden başlatılan çalışmalar, daha sonra minare ve dış cephede de devam etti. Cami avlusunun onarımına ise geçtiğimiz haftalarda başlandı. Çalışmalar kapsamında, önce avlu duvarlarının bulunduğu bölgeye iskele kuruldu.

Sultanahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

“AMACIMIZ EN KISA ZAMANDA BURANIN RESTORASYONUNU BİTİRMEK"

İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Başlarken 4 yıl diye öngörüde bulunmuştuk. Şimdi 2 yılı geride bıraktık. Ama çalışmaları 2 yılın üzerinde olabilir. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Çünkü söz konusu yer Sultanahmet Camii. O yüzden de titiz çalışmak lazım. Çalışıyoruz da. Amacımız en kısa zamanda buranın restorasyonunu bitirmek. Şu ana kadar yüzde 30'ları geçmişizdir." ifadelerini kullandı.

Sultanahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

120
Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

76
Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

82
BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

BM'den İtalya'ya kaçak göçmen uyarısı

28
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

45
ABD-Çin ticaret gerilimi zirve döneminde

ABD-Çin ticaret gerilimi zirve döneminde

19
Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

Antalya emniyetinin Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyor

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir