Sultanahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii'nde, restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ÇALIŞMALAR 2017 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları, 2017 yılının Temmuz ayında başladı. Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyonda caminin tamamı için çalışmalar başlatıldı.

CAMİ AVLUSUNUN ONARIMI GEÇEN HAFTA BAŞLADI

Cami kubbesinden başlatılan çalışmalar, daha sonra minare ve dış cephede de devam etti. Cami avlusunun onarımına ise geçtiğimiz haftalarda başlandı. Çalışmalar kapsamında, önce avlu duvarlarının bulunduğu bölgeye iskele kuruldu.

“AMACIMIZ EN KISA ZAMANDA BURANIN RESTORASYONUNU BİTİRMEK"

İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Başlarken 4 yıl diye öngörüde bulunmuştuk. Şimdi 2 yılı geride bıraktık. Ama çalışmaları 2 yılın üzerinde olabilir. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Çünkü söz konusu yer Sultanahmet Camii. O yüzden de titiz çalışmak lazım. Çalışıyoruz da. Amacımız en kısa zamanda buranın restorasyonunu bitirmek. Şu ana kadar yüzde 30'ları geçmişizdir." ifadelerini kullandı.