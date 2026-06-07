Sultangazi’de dev organizasyon: Drone festivali nefes kesti

2026 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Sultangazi Belediyesi, Tech Drone League’in düzenlediği TDL Races 2026 1. Etap Drone Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Teknoloji, spor ve eğlenceyi bir araya getiren organizasyon, aynı zamanda ziyaretçilere geleceğin teknolojilerini yakından deneyimleme imkanı sundu.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü ile çok sayıda basın mensubu ve drone pilotları da katıldı.

Drone ve ışık gösterileri vatandaşların da beğenisini topladı.

KIYASIYA MÜCADELE

Türkiye’nin en yetenekli FPV drone pilotları; hız, refleks ve teknik becerilerini sergileyerek şampiyonluk yolunda mücadele etti.

70 drone pilotunun katıldığı festival, katılımcılara görsel şölen sundu.

TEKNOLOJİ VE EĞLENCE BİR ARADA

Festivalde sahne gösterileri, drone deneyim alanları, drone simülatörü, drone futbolu, robot futbolu, vr deneyim alanı, drone maker alanı, video oyun alanı da katılımcıların ilgisini çekti.

Özellikle çocuklar ve gençler, teknolojik deneyim alanlarına yoğun katılım gösterdi.

PAZAR GÜNÜ DE DEVAM EDİYOR

Festival Pazar günü de devam edecek.

70 drone pilotunun kıyasıya yarıştığı festivalde dereceye girenlere para ödülleri takdim edilecek.

BÜYÜK ORGANİZASYON

İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü; “Sayın Valimiz Davut Gül’ün selamlarını iletiyorum. Böyle güzel bir organizasyonda olmak mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"HAYATI YAKALAMAK GEREK"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; şunları söyledi:

“2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi’deyiz. Bizler göreve geldiğimizden bu yana, özellikle spor alanında güçlü çalışma yürütüyoruz. Gençlerimizin sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için gayret gösteriyoruz.

Avrupa Spor Şehri ünvanına layık olmak için daha çok çalışıyor, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Sultangazi kısa sürede sporun kalbi bir şehir haline geldi.

Ayrıca göreve geldiğimizden bu yana teknolojiyi destekleyen etkinliklerimizi ilçemizde gerçekleştirmeye özen gösterdik. Teknolojinin ve yapay zekanın hayatımızı sarmaladığı bir dönemdeyiz. Hayatı yakalamak lazım. Bugün böyle büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

DRONE VE IŞIK GÖSTERİLERİ SEYREDİLDİ

Konuşmaların ardından drone ve ışık gösterisi nefesleri tutularak izlendi.

Ardından Dursun ve basın mensupları alanı gezerek stantlarda yeni nesil teknoloji ile dronelarla yapılan çeşitli aktiviteleri deneyimlediler.