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Sultangazi'de su tankeri ile halk otobüsü çarpıştı

Yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan su tankeri, halk otobüsüne çarptı. Kaza sonucu otobüste bulunan Hülya Polat, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 14.01.2020 - 09:37..
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İstanbul Sultangazi'de, yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan 06 DS 0389 plakalı su tankeri, seyir halinde olan 34 TP 7067 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

OTOBÜSTE BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI

Halk otobüsünün camlarının tuzla buz olduğu kazada, otobüste bulunan Hülya Polat isimli kadın bacağından yaralandı. Yaralı kadın, ambulans ekiplerince Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sultangazi'de su tankeri ile halk otobüsü çarpıştı

Sultangazi'de su tankeri ile halk otobüsü çarpıştı ViDEO

YASAĞI DİNLEMEYEN KAMYONLAR KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kazanın yaşandığı yolda dönüş yasağı bulunmasına rağmen oradan U dönüşü yapan kamyonlar, kazaya sebep oluyor. Yaşanan kazanın ardından da aynı yolda dönüş yapan kamyonlar kameralara yansıdı.

Dükkanlarının önünde yasak olmasına rağmen kamyonların dönüş yaptığını belirten Yalçın Şimşek, “Belediyenin bu yolu kapatması nedeniyle kamyoncuların buradan dönüş hakkı yok. Yasak alandan kamyon yukarı dönerken geri geri gelince halk otobüsüyle çarpıştı. İçinde bir tane yaralı vardı. Buradan normalde dönüş yasak. Ama dönmeye devam ediyorlar.” dedi.


Sultangazi'de su tankeri ile halk otobüsü çarpıştı

Sultangazi'de su tankeri ile halk otobüsü çarpıştı

Sultangazi'de su tankeri ile halk otobüsü çarpıştı

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