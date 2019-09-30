Suluada'ya tekne turları 10 Ekim'e kadar sürecek

'Deniz- kum- güneş' üçlemesinin merkezi, 640 kilometrelik sahil bandında 210'u mavi bayraklı plajın yanı sıra eşsiz koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Antalya'da, tatilcilerin yeni rotası, Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada oldu.

Adayı, başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden yaz boyunca her gün 60'a yakın tekneyle 2 binin üzerinde tatilci ziyaret ediyor.

MALDİVLER'E BENZETİLİYOR

Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumulu ve turkuaz suyuyla iki plajıyla Maldivler'e benzetilen ada, manzarasıyla da görenleri hayran bırakıyor. Adaya çıkanlar; bu eşsiz plajlarda yüzüyor, ada manzarasında fotoğraf çektiriyor. Saatlerce adada vakit geçiren tatilciler, adanın ortasında bulunan kayalıkların altından yüzerek diğer tarafına geçiyor ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaraya ulaşıyor.Tur tekneleri mağara önünde 15'er dakikalık molalar vererek, tatilcilere fotoğraf çektirme imkanı sunuyor.

ADA DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kuş bakışı bakıldığında bir köpekbalığını andıran ada, DHA ekibi tarafından drone ile görüntülendi. Onlarca teknenin demir attığı ada, beyaz kumsallarının yanı sıra görüntüsüyle hayran bırakıyor.

GÜNLÜK 2 BİN TATİLCİ

Her gün saat 10.30'da başlayan ve 17.00'de sona eren Suluada turlarında teknelere, zaman zaman yunus sürüleri de eşlik ediyor. Adrasan'da kooperatife bağlı 53 teknenin yanı sıra 15 serbest teknenin de Suluada turu düzenlediğini belirten 'Ahmet Efe' adlı teknenin kaptanı Erhan Atıcı, Maldivler olarak anılan adaya sezon boyunca günlük 2 binin üzerinde tatilci götürdüklerini söyledi.

10 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Okulların açılmasıyla işlerin yavaşladığını, fakat yabancı turistler tarafından ada turlarının devam ettiğini anlatan Atıcı, "Denizin durgun olması, havanın sıcak olması nedeniyle turlarımız 10 Ekim'e kadar devam edecek. Normal şartlarda 10 Eylül'de sezonu kapatıyorduk. Bu yıl sezon, bir ay uzadı." dedi. Hava şartları uygun olduğu sürece turların devam edeceğini anlatan Atıcı, "Yaz sezonu 15 Mayıs'ta başlıyor. Ekim sonu teknelerimizi bakım için karaya çıkaracağız ve yeni sezona hazırlanacağız." diye konuştu.

ADAYA İSMİNİ VEREN SU KAYNAĞINA BÜYÜK İLGİ

Suluada'nın Gelidonya Feneri Burnu'na yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Erhan Atıcı, adanın uzunluğunun yaklaşık 1.200 metre olduğunu söyledi. Adayı şeklinden dolayı kimilerinin köpek balığına kimilerinin de yunusa benzettiğini söyleyen Erhan Atıcı, adını ise çıkan tatlı su kaynağından aldığını kaydetti. Adanın doğu tarafında bir noktadan tatlı su çıktığını vurgulayan Atıcı, "İçme suyu çok lezzetli. Gelenler suyun tadına bakmak için sıraya giriyor. Hatta yanlarındaki su şişelerini de doldurarak dönüş yolunda içiyor. Sağlık açısından bir zarar yok." şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞI 90 TL

Tekne turları kişi başı 90 TL ve öğle yemeğinin yanı sıra çay, meyve gibi ikramlarda bulunuluyor.