Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kaza meydana geldi.

Akşam saatlerinde Gölcük D-130 karayolu üzerinde, Başiskele’de torunlarının sünnet cemiyetine konvoy halinde giderken Ayhan Y. idaresindeki otomobil, 2 otomobille çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Gölcük İtfaiye müfrezesi önünde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Güler Y. (54) ve Nisanur Ö. (21) Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.













