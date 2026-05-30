Süper Kupa maçı, PSG ile Aston Villa arasında oynanacak
2026 UEFA Süper Kupa maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımları karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan final maçının ardından UEFA Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu.
Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren "Devler Ligi" finalinde İngiliz temsilcisi Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Süper Kupa'da oynamaya hak kazandı.
ASTON VILLA, AVRUPA LİGİ'Nİ ALMIŞTI
PSG, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u mağlup eden bir başka İngiliz takımı Aston Villa'nın rakibi oldu.
12 AĞUSTOS'TA OYNANACAK
Süper Kupa müsabakası, 12 Ağustos Çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena'da yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)