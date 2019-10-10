Suriye Dışişleri'nden YPG'ye: Kullanılıp atıldınız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Parış Pınarı harekatı sonrası ABD başta olmak üzere bölgedeki Batılı devletler, askeri güçlerini geri çekmişti. Bu çekilmenin ardından terör örgütü YPG'deki panik daha da artarken, teröristlerin sivil halkın arasına karışarak evlerde gizlendiği öğrenildi.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI EVLERE GİZLENDİLER

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü. Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

SURİYE REJİMİ: UYARMIŞTIK

ABD’nin PKK/YPG’yi yüz üstü bırakması, bir etkinliğe katılan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’a soruldu. El Vatan gazetesinin sorusu üzerine Mikdad, “Biz başından itibaren kendi ülkelerine ihanet edip başka ülkelerin planlarıyla hareket edenlerin kullanım tarihi bittikten sonra rafa kaldırılacağını söylemiştik. Tarih kendini uzuca satanları bir kenara atıyor” dedi.