taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8244
Euro
6.4199
Altın
1493.08
Borsa
98780.39
Gram Altın
279.947
Bitcoin
49956.66

Suriye Dışişleri'nden YPG'ye: Kullanılıp atıldınız

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, terör örgütü YPG için, 'Kendi ülkelerine ihanet edenlerin kullanılıp bir kenera atılacağını söylemiştik' dedi.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 23:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Suriye Dışişleri'nden YPG'ye: Kullanılıp atıldınız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Parış Pınarı harekatı sonrası ABD başta olmak üzere bölgedeki Batılı devletler, askeri güçlerini geri çekmişti. Bu çekilmenin ardından terör örgütü YPG'deki panik daha da artarken, teröristlerin sivil halkın arasına karışarak evlerde gizlendiği öğrenildi.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI EVLERE GİZLENDİLER

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü. Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

Suriye Dışişleri'nden YPG'ye: Kullanılıp atıldınız

SURİYE REJİMİ: UYARMIŞTIK

ABD’nin PKK/YPG’yi yüz üstü bırakması, bir etkinliğe katılan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’a soruldu. El Vatan gazetesinin sorusu üzerine Mikdad, “Biz başından itibaren kendi ülkelerine ihanet edip başka ülkelerin planlarıyla hareket edenlerin kullanım tarihi bittikten sonra rafa kaldırılacağını söylemiştik. Tarih kendini uzuca satanları bir kenara atıyor” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canan Kaftancıoğlu harekata karşı

Canan Kaftancıoğlu harekata karşı

407
Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil

1600
Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

290
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkiye’yi kınamaya kalktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkiye’yi kınamaya kalktı

191
Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

163
Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap

Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap

158
Erdoğan, 'siviller vuruluyor' sözlerine sert tepki verdi

Erdoğan, 'siviller vuruluyor' sözlerine sert tepki verdi

224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir