Suriyeli genç özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı

Ümraniye'de dün devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Özel harekat polisi üniforması giydiği görülen kişinin, yapılan kimlik sorgulamalarında Suriye uyruklu Ahmad Alatef olduğu ortaya çıktı.

SUÇ KAYDI YOK

Herhangi bir suç kaydı olmadığı belirlenen şüphelinin, üzerinde yapılan aramada 1 bıçak ve 1 kurusıkı tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Suriye uyruklu şüphelinin alınan ifadesinin ardından emniyet tarafından savcılığa bilgi verildi. Savcılık, herhangi bir suça karışmadığı gerekçesiyle şüphelinin serbest bırakılması talimatını verdi.

Suriye uyruklu şüpheli, kurusıkı silah taşıma suçundan bin 294 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Kurusıkı tabanca, bıçak ve üniformaya el konuldu.