Suriyeli muhalif Milli Ordudan Türkiye'ye destek

Muğla Bodrum'da sabah saatlerinden etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bodrum'da yine sel: Vatandaşlar isyan etti

6

TBMM'nin bütçe mesaisi sona eriyor

Meclisin yaklaşık iki aydır süren bütçe mesaisi bu hafta sona eriyor. Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma, Dışişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.