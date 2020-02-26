Suriyeli, otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı

Gaziantep 15 Temmuz Mahallesi'nde bir arkadaşı ile konuşan Suriye uyruklu 22 yaşında ismi öğrenilemeyen genç, aniden yoldan geçmekte olan otomobilin önüne atladı.

Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan genç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Acil serviste yapılan ilk müdahalesinde belinde kırık olduğu saptanan ve hayati tehlikesi bulunan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı İZLE

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesaplarında, intihara teşebbüs eden gencin yoldan geçen lüks aracın önüne bilinçli olarak atlayarak bu şekilde para almaya çalıştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ÖZEL NEDENLERDEN DOLAYI YAPTI

Ağır yaralanan yabancı uyruklu gencin, özel nedenlerinden dolayı aracın önüne atlayarak intihara teşebbüs ettiği ve bunun yanındaki arkadaşı tarafından da doğrulandığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"İntihara teşebbüs eden kişi, daha önce herhangi bir aracın önüne atlamadığı gibi şimdiye kadar ilimizde yaşayan hiçbir yabancı uyruklu vatandaş ile ilgili böyle bir olay yaşanmamıştır.”