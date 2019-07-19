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Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşü başlıyor

22 Temmuz'dan itibaren Suriyelilerin, Kurban Bayramı ziyareti için ülkelerine dönüşleri başlayacak.

İHA | 19.07.2019 - 13:38..
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Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeliler, ülkelerine 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında dönmeye başlayacak.

Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere dönen mültecilerin sayısı, ilk 6 ayda 79 bini geçmişti.

31 ARALIK'A KADAR DÖNÜŞ YAPABİLECEKLER

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye’den Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi kentlere gidecek olan Suriyelilerin 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkelerine gidebilecekleri, 18 Ağustos ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında dönüş yapabilecekleri vurgulandı.

Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönüşü başlıyor

GEÇİŞLER SINIR KAPILARI ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Açıklamada, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin internet üzerinden başvuru yaparak randevu alması gerektiği de duyuruldu. Ülkelerine geçiş için izin alan ve Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geçişlerinin ise sınır kapıları üzerinden sağlanacağı belirtildi.


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