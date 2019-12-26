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Sürücü, trenin geçişini beklememek için bariyerleri kırdı

Erzurum'da, hemzemin geçitten aracıyla geçen sürücünün hem kendisinin, hem de başkalarının canını tehlikeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 26.12.2019 - 10:22..
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde TCDD görevlileri, Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti.

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

BARİYERLERİ KIRIP GEÇTİ

Görüntülerde, trenin geçişine 1 dakika kala, hemzemin geçitten aracıyla geçen bir sürücünün bariyerleri kırarak hem kendisinin, hem de başkalarının canını tehlikeye attığı anlar ortaya çıktı.

Sürücü, trenin geçişini beklememek için bariyerleri kırdı


SÜRÜCÜ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Sürücü, trenin geçişini beklememek için bariyerleri kırdı

Sürücü, trenin geçişini beklememek için bariyerleri kırdı

Sürücü, trenin geçişini beklememek için bariyerleri kırdı

Sürücü, trenin geçişini beklememek için bariyerleri kırdı

Sürücü, trenin geçişini beklememek için bariyerleri kırdı

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