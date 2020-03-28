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Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

Edirne'de giriş noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşleri kontrol edildi.

AA | 28.03.2020 - 13:18..
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İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehrin giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturuldu.

Edirne'de trafik ekipleri, araç sürücülerini, zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları konusunda uyardı.

ZORUNLU DEĞİLSE, ŞEHİRDEN AYRILMAYIN

Ekipler, çıkış yapan sürücülere zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları, ayrılmaları gerektiğinde de kişisel tedbirlerini almaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Sürücüler şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı VİDEO

Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

TEK TEK KONTROL

Şehrin giriş noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara da aynı uyarılar yapıldı, araç içerisindekilerin ateşleri kontrol edildi. Kontrollerde trafik ekiplerine, asayiş ekipleri de destek verdi.

TREN SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan, tren seferlerinin durdurulması nedeniyle Edirne Garı kapatıldı. Gar yolcu salonunun girişine "Tren seferleri yeni bir emre kadar kaldırılmıştır" yazısı asıldı.

Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

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