Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, virüs sebebiyle ilk kez 67 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 139 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 35 bini aştı.

6

ABD'de 5 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi

Test kiti, 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu bildiriyor.