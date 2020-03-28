Sürücülere 'şehir dışına çıkmayın' uyarısı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehrin giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturuldu.
Edirne'de trafik ekipleri, araç sürücülerini, zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları konusunda uyardı.
ZORUNLU DEĞİLSE, ŞEHİRDEN AYRILMAYIN
Ekipler, çıkış yapan sürücülere zorunlu olmadıkça şehirden ayrılmamaları, ayrılmaları gerektiğinde de kişisel tedbirlerini almaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Sürücüler şehir dışına çıkmamaları konusunda uyarıldı VİDEO
TEK TEK KONTROL
Şehrin giriş noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara da aynı uyarılar yapıldı, araç içerisindekilerin ateşleri kontrol edildi. Kontrollerde trafik ekiplerine, asayiş ekipleri de destek verdi.
TREN SEFERLERİ İPTAL
Öte yandan, tren seferlerinin durdurulması nedeniyle Edirne Garı kapatıldı. Gar yolcu salonunun girişine "Tren seferleri yeni bir emre kadar kaldırılmıştır" yazısı asıldı.