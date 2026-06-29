Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal'den istifa kararı

Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden sürüyor.

Turnuvada mücadele eden ülkelerden Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmıştı.

İspanya karşısında ise sahadan mağlup ayrılmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN FUTBOL FEDERASYONU'NDA İSTİFA KARARI

Böylelikle Suudi Arabistan, H Grubu'nu topladığı iki puanla son sırada tamamladı ve gruptan çıkamadı.

Yaşananların ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, milli takımın Dünya Kupası'ndan ilk turda elenmesinin hemen ardından görevinden istifa etti.

"TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR VE ÖZÜR DİLİYORUM"

Al-Misehal, kararını sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla duyurdu. Başkan, takımın gruptan çıkamamasını şu sözlerle değerlendirdi:

“"Milli takımın Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselememesi, hiçbirimizin hedefleriyle bağdaşmayan bir sonuçtur."”

"GÖREV SÜREMİN SONUNU BEKLEMEDEN AYRILMA KARARI ALDIM"

Sonucun sorumluluğunu doğrudan üstlenen deneyimli yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“"Bu başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstleniyor, takımımızı daha iyi yerlerde görmeyi uman herkesten özür diliyorum. Sorumluluk almanın, yeni bir dönemin önünü açmayı gerektirdiğine olan inancımla, mevcut görev süremin sonunu beklemeden ayrılma kararı aldım."”

YEDİ YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

Koltukta yedi yıl kalan Al-Misehal, ülkenin 2034 Dünya Kupası ev sahipliğini kazanma sürecinde de etkin görev üstlenmişti.

Onun döneminde Suudi Arabistan, üst üste üçüncü, tarihinde ise yedinci kez Dünya Kupası'na katıldı.

Organizasyona iki aydan kısa süre kala teknik direktör Herve Renard'ın yerine Georgios Donis'in getirilmesi, takımın hazırlık sürecini olumsuz etkiledi.