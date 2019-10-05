Suudi Arabistan, turist çekmek için kurallarını esnetiyor

Suudi Arabistan, katı şeriat kurallarını esnetmeye başladı.

Ülkede daha önce evli olmayan turistler aynı odada kalamıyordu.

Evlilik dışı cinsel ilişkiyi ağır hükümlerle cezalandıran Suudi Arabistan, bu uygulamasını kaldırdı.

EVLİ OLMASA DA AYNI ODADA KALABİLİR

Ülkeyi ziyaret edecek turistler, evli olmasa da aynı odada kalma şansı bulabilecek.

SUUDİ KADINLAR İÇİN DE KURAL ESNEDİ

Suudi kadınlara ise yabancı kadınlarla aynı odada kalabilme izni geldi.

Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Otellere giriş yapmak isteyen tüm Suudi vatandaşları aile cüzdanı ya da birlikteliklerini kanıtlayıcı belge sunmak zorundadırlar. Ancak bu yabancı turistleri kapsamamaktadır. Suudiler de dahil olmak üzere tüm kadınlar, otele giriş (check-in) işlemlerinde sadece kimlik belgesi sunarak rezervasyon yapabilir ve otellerde yalnız kalabilirler."