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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yapacağı ziyaret öncesi Tunus'ta protesto edildi.

İHA | 27.11.2018 - 02:15..
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yarın yapacağı Tunus ziyareti, siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri ve basın mensupları tarafından protesto edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Protestoya katılan göstericiler, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı destekleyen sloganlar atarak, Suudi Arabistan’ın politikalarını kınadı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

"KATİL SELMAN'I İSTEMİYORUZ"

Protestocular, "Kaşıkçı’nın kanı henüz kurumadı", "Katil Selman’ı Tunus’ta istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bugün yapacağı Tunus ziyaretini eleştirerek gösteri düzenleme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek olan Muhammed bin Selman’ın tepkilere rağmen yarın Tunus’a gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

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