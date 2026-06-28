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Suudi Arabistan’da helikopter düştü: 14 ölü

Ras Tanura kentinde, ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'ya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

İHA İHA
Suudi Arabistan’da helikopter düştü: 14 ölü
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Suudi Arabistan'da feci kaza...

Ras Tanura kentinde yerel saatle 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, 14 kişi hayatını kaybetti.

HELİKOPTERİN SUUDİ ARAMCO'YA AİT OLDUĞU AÇIKLANDI

Yetkililer, helikopterin ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'ya ait olduğunu açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN HEPSİ ARABİSTAN VATANDAŞI

Kazada ölenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Devlet haber ajansı, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)