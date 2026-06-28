Suudi Arabistan’da helikopter düştü: 14 ölü
Ras Tanura kentinde, ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'ya ait bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.
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Suudi Arabistan'da feci kaza...
Ras Tanura kentinde yerel saatle 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, 14 kişi hayatını kaybetti.
HELİKOPTERİN SUUDİ ARAMCO'YA AİT OLDUĞU AÇIKLANDI
Yetkililer, helikopterin ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'ya ait olduğunu açıkladı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN HEPSİ ARABİSTAN VATANDAŞI
Kazada ölenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Devlet haber ajansı, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)