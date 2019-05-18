Gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Arama Kurtarma Timi’nde görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda, saat 09.00’da tören düzenlendi.
TÖRENİN ARDINDAN MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR
Törende şehit askerlerin özgeçmişleri okunurken, yapılan duaların ardından Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi askeri uçakla memleketi Gaziantep’in Islahiye ilçesine, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’un Kargı ilçesine gönderildi.