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Gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan askerler için tören düzenlendi

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında, akıntıya kapılarak şehit olan 2 asker için bugün sabah saatlerinde tören düzenlendi.

İHA | 18.05.2019 - 09:28..
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Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Arama Kurtarma Timi’nde görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda, saat 09.00’da tören düzenlendi.

TÖRENİN ARDINDAN MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Törende şehit askerlerin özgeçmişleri okunurken, yapılan duaların ardından Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi askeri uçakla memleketi Gaziantep’in Islahiye ilçesine, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’un Kargı ilçesine gönderildi.

Gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan askerler için tören düzenlendi

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