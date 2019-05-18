Gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan askerler için tören düzenlendi

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Trump'ın 2018 yılındaki geliri 434 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında en az 434 milyon dolar gelir elde ettiği, Washington'daki hotelden 40,8 milyon dolar, Florida'daki otelden ise 22,7 milyon dolar kazandığı belirtildi.