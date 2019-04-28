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Tabipler Birliği nükleer santrale karşı

Türkiye'de elektrik üretimi için büyük fayda sağlayacak olan Akkuyu projesi TTB'nin hedefinde.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 17:03..
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Türkiye'nin ilk nükkeer santralinin temeli Mersin Akkuyu'da atıldı. Yapımı devam eden proje tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise CHP ve Avrupa Parlamentosu gibi bu projeye karşı çıkıyor.

"UYARMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

TTB tarafından,"Uyarmaktan vazgeçmeyeceğiz! Mersin Akkuyu'daki nükleer santral yapımı derhal durdurulmalıdır." başlıklı yazı yayınladı.

"ÖNCELİK NÜKLEER OLMAMALI"

Yazıda, "Ülkemiz için ‘yerli kaynak’ kesinlikle nükleer enerji değildir ve ülkemiz açısından asıl öncelik verilmesi gereken teknoloji gerçek ‘yerli kaynak’ olan güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji türleri olmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Tabipler Birliği nükleer santrale karşı

Tabipler Birliği nükleer santrale karşı

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