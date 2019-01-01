Tablet ve akıllı telefon beyin zarını inceltiyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 9-10 yaşlarında 11 bin çocuğu takip ederek, ekran başında geçirilen sürenin beyne etkilerini inceledi.

Buna göre tablet, akıllı telefon ve video oyunlarına günde 2 saatten fazla zaman ayıran çocuklarda beyin zarları zarar görüyor.

MUHAKEME VE DİL BECERİLERİNDE DÜŞÜŞ

MRI cihazlarıyla taranan çocukların beyinlerinde yapılan karşılaştırmalar da ekran başında 2 saatten fazla kalan çocukların muhakeme ve dil becerilerinde daha düşük bir performans gösterdiği görüldü.

7 SAATTEN FAZLASI SAKINCALI

Araştırma, süre arttıkça olumsuz etkilerin belirginleştiği de ortaya koydu. Günde 7 saatten daha fazla ekran başında kalan çocukların beyin zarlarındaki incelme farkı daha da fazla. Erken sonuçları paylaşılan araştırmanın ilerleyen günlerden ayrıntılı sonuçları yayınlayacak.



