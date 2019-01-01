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Tablet ve akıllı telefon beyin zarını inceltiyor

ABD'de 11 bin çocukla yapılan yeni bir araştırmaya göre ekran başında fazla vakit geçirmek beyin zarlarında incelmeye neden oluyor.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 11:29..
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ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 9-10 yaşlarında 11 bin çocuğu takip ederek, ekran başında geçirilen sürenin beyne etkilerini inceledi.

Buna göre tablet, akıllı telefon ve video oyunlarına günde 2 saatten fazla zaman ayıran çocuklarda beyin zarları zarar görüyor.

MUHAKEME VE DİL BECERİLERİNDE DÜŞÜŞ

MRI cihazlarıyla taranan çocukların beyinlerinde yapılan karşılaştırmalar da ekran başında 2 saatten fazla kalan çocukların muhakeme ve dil becerilerinde daha düşük bir performans gösterdiği görüldü.

Tablet ve akıllı telefon beyin zarını inceltiyor

7 SAATTEN FAZLASI SAKINCALI

Araştırma, süre arttıkça olumsuz etkilerin belirginleştiği de ortaya koydu. Günde 7 saatten daha fazla ekran başında kalan çocukların beyin zarlarındaki incelme farkı daha da fazla. Erken sonuçları paylaşılan araştırmanın ilerleyen günlerden ayrıntılı sonuçları yayınlayacak.

Tablet ve akıllı telefon beyin zarını inceltiyor

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