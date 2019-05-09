Taciz ihbarına gittiler, 358 kök kenevir buldular

Uzuntepe Mahallesi'ne taciz ihbarına giden Asayiş şube ekipleri, bölgede çalıların arasında düzenli halde ekilmiş hint kenevirini benzer bitkilerle karşılaştı.

TACİZ İHBARINA GİDEN EKİPLER KENEVİR BULDU

Asayiş ekipleri olay yerine Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerini çağrıldı. Olay yerine gelen Narkotik şube ekipleri çevrede ve bitkiler üzerinde yaptığı incelemelerin ardından bitkilerin yaklaşık 358 kök Hint keneviri olduğunu tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Keneviri kim ya da kimlerin ektiği araştırılıyor.



