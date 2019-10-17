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Tacizci öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı

YÖK, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki öğretim görevlisinin, kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

AA | 17.10.2019 - 12:24..
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bir öğretim görevlisinin kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TWITTER ÜZERİNDEN ANLATTI

Bir üniversite öğrencisinin, Twitter'daki hesabından "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur." ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

Tacizci öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı

KAMUDAN ATILDI

YÖK toplantısının ardından Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisi ile ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye aldı ve rektörlüğün teklif ettiği ‘kamu görevinden çıkarma’ cezasını uyguladı.

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