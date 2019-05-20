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Tacizciyi döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamıyorum

Gaziantep'te, sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini öperek tacizde bulunduğu iddia edilen sapığı terlikle döven kadın, "Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum." dedi.

DHA | 20.05.2019 - 16:26..
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Gaziantep Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, Salih S., sokakta yürüyen iki kız çocuğundan birini sarılarak, öptü. Kızlar koşarak kaçarken, olayı fark eden büfe işletmecisi Bayram Polat, Salih S.'yi tekme tokat dövmeye başladı.

Bu sırada olayı duyan mahalle sakinleri de şüpheliye tepki gösterdi.

Tacizciyi döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamıyorum

DAYANAMADI, TERLİKLE GİRİŞTİ

Mahalle sakinlerinden Birsen Batar (22) de dayanamayarak şüpheliye vurmaya başladı. Ancak Salih S. bu duruma aldırış etmedi ve sigara yakıp, rahat tavırlar sergiledi. Bunun üzerine daha fazla öfkelenen Batar, ayağındaki terliğini çıkararak, şüpheliye dövmeye devam etti. Birsen Batar, Salih S.'ye, "Küçücük çocuk o, küçücük çocuk. Allah belanı versin senin." şeklide bağırarak, defalarca terlikle vurdu. Salih S. ihbar üzerine mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Taciz şüphelisine terlikli dayak İZLE

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Salih S., nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Taciz mağduru kız çocuğunun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Tacizciyi döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamıyorum

"ŞİDDETE KARŞIYIM AMA DAYANAMADIM"

Taciz şüphelisini terlikle döven Birsen Batar, yaşadıklarını anlattı. Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu belirten Batar, "Mahalledekiler olaya müdahale etmişti. Ben geldiğimde şüpheli kaçmak üzereydi. Olayın sebebini öğrendiğim de müdahale etme gereksinimi duydum. Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim. Çocuklarımız da kadınlarımız da artık zarar görmesin istiyorum." dedi.

Tacizciyi döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamıyorum

ÇOCUĞA SARILINCA MÜDAHALE ETTİ

Esnaf Bayram Polat da "İki kız çocuğu yürüyorlardı. Vatandaşın biri, kız çocuğuna sarıldı. Ben de çocuğa ne olduğunu sordum. 'Amca beni öptü’ dedi. Hemen müdahale ettim." diye konuştu.

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