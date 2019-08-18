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Takla atan aracı fark edip durmak isterken kaza yaptı

Karabük-Kastamonu yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarken, o sırada arkadan gelen başka bir araç da sürücüsü kontrolünü kaybedince devrildi.

İHA | 18.08.2019 - 07:54..
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Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Sinan A. yönetimindeki 34 ZA 6847 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan Hatice Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri ile AFAD sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Takla atan aracı fark edip durmak isterken kaza yaptı

"KAZAYI GÖRÜNCE DURMAK İSTEDİ"

Öte yandan takla atan otomobilin arkasından gelen ve kazayı gören Erdal K.(30) yönetimindeki 34 YK 0087 plakalı panelvan ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Zerrin K.(38), Sümeyye K. (5) ve Sinem K. (7) yaralandı. Olay yerinde sevk edilen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından 2’si çocuk 4 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla atan aracı fark edip durmak isterken kaza yaptı

Takla atan aracı fark edip durmak isterken kaza yaptı

Takla atan aracı fark edip durmak isterken kaza yaptı

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