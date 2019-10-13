Taksiciler Esnaf Odası'ndan Mehmetçik'e destek

Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu, harekat kapsamında bölgede YPG'li teröristlere büyük darbeler vurmaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi ülkede de operasyona karşı çıkan ya da desteklerini belli etmeyenler var.

"TSK VE MEHMETÇİĞİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nında Mehmetçik'e destek mesajı geldi. Mesajda; "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı başlattığı ve başarıyla devam eden #BarışPınarıHarekatı’nda kalbimiz, dualarımız askerlerimizle. Tek dileğimiz barış ve huzurun bir an tesis edilmesi. TSK ve Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız." dendi.

"PAYLAŞIM ŞAHSIMA AİT DEĞİLDİR"

Kendisi hakkında kurgu olarak atılan tweeti yalanlayan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu; "Değerli dostlar, attığım tweet gibi gösterilen bir kurgu metin sosyal medyada dolaşmaktadır. Paylaşım şahsıma ait değildir ve bu durum, tamamen şahsım nezdinde 250 bin kişinin ekmek yediği taksi sektörünü, odamızı karalama çabasıdır. Hukuki süreç de başlamıştır." dedi.

(kurgu tweet)