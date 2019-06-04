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Taksim’de adım atacak yer kalmadı

En kalabalık günlerinden birisini yaşayan Taksim ve İstiklal Caddesi hıncahınç doldu.

İHA | 04.06.2019 - 16:17..
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Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence ve gezme yerlerine akın etti.

Özellikle yerli ve yabancı turistler arasında son derece popüler olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine bayramın en uğrak yerlerinden biri oldu.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı.

İnsan selini andıran kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekerken, vatandaşların alışveriş yapması esnafın yüzünü güldürdü.

Taksim’de adım atacak yer kalmadı

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