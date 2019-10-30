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Taksim'de çakar kullanan lüks pikap sürücüsüne ceza

Taksim'de çakar kullandığı tespit edilen lüks pikap sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen pikap önünde fotoğraf çekindi.

İHA | 30.10.2019 - 09:20..
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan uygulama, hız kesmeden devam ediyor.

TAKSİM'DE UYGULAMA

Bu kapsamda İstanbul’un en önemli bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi. Trafik polislerinin meydan ve civarında gerçekleştirdiği uygulamada, bir pikap sürücüsü durduruldu.

Taksim'de çakar kullanan lüks pikap sürücüsüne ceza

CEZA KESİLEN PİKAP ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis, sürücüsü hakkında idari işlem yaparak, 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen pikap önünde fotoğraf çektirdi.

Taksim'de çakar kullanan lüks pikap sürücüsüne ceza

Taksim'de çakar kullanan lüks pikap sürücüsüne ceza

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