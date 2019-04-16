Şişli'de bulunan bir otelin taksi durağında çalışan Hakan Kanat, arabasında bulduğu parayı sahiplerine teslim etmesinin ardından "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Turistler beni görünce boynuma sarılıp beni öpmeye başladı. O bana yeter zaten" dedi.

ARABADA UNUTULAN ÇANTADA 30 BİN EURO BULDU

Yaşanan ilginç olay yeni havalimanında meydana geldi. Şoför Kanat, İstanbul Havalimanı'ndan taksisine aldığı Tunus uyruklu 2 turisti alarak Kumkapı'da bir otele bıraktı. Daha sonra otelden ayrılan Kanat, taksisine başka bir müşteri aldı. Bu sırada arka koltukta bulunan çantayı fark etti. Kanat, içinde 30 bin euro olan çantayı sahibine ulaştıramadan, 2 turist güvenlik kamera görüntülerinden aldıkları taksinin plakasından Kanat'a ulaştı. Polis merkezinde turistlere çantayı teslim eden Kanat'a, turistler 100 euro verdi.

Taksisinde unutulan 30 bin euroyu sahibine ulaştırdı ViDEO

"TEŞEKKÜR OLARAK 100 EURO VERDİLER"

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten taksi sürücüsü Hakan Kanat, "Ben Şişli'den havalimanına yolcu götürmüştüm. Yolcumu indirdikten sonra iki turist taksime bindi. Arabada çanta olduğunu fark etmemiştim. Yenikapı İDO'nun oradan başka bir yolcu aldım. O sırada çantayı fark ettim. Çantayı koltuğumun yanına koyarak taksiye binen yolcuyu gideceği yere bıraktım. O sırada çantanın sahibi turistler, otelin kamerasından plakamı tespit ederek kardeşime ulaşmışlar. O da beni aradı, çantayı getireceğimi söyledim. Sonra karakola gittik orada parayı teslim ettim. Çantanın içerisinde 30 bin euro vardı. Para dolu çantasını iade ettiğim turist teşekkür hediyesi olarak paranın içinden 100 euro verdi. Biz paranın peşinde değiliz, aracımızda unutulan bir eşya olduğunda sahibine ulaştırırız. Bu bizim görevimiz, çocuğumuza haram lokma yedirmeyiz" dedi.

"PARAYI BULUNCA SEVİNÇTEN BOYNUMA SARILIP ÖPMEYE BAŞLADILAR"

Kanat, “Turistler beni görünce boynuma sarılıp öpmeye başladı. O bana yeter zaten, o şekilde teslim ettim paralarını. Ben görevimi yaptım, sahibine ulaştırdık parasını. O da mutlu oldu ben de rahatladım" dedi.





















