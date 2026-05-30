Tamircilerinin gizli yöntemi: Kapıya bir kağıt sıkıştırın ve çekin

Buzdolabı, evimizde 7 gün 24 saat kesintisiz çalışan ve elektrik faturasına doğrudan etki eden beyaz eşyalardan biri.

Ancak zamanla buzdolaplarının performansında düşüşler yaşanabiliyor, yiyecekler daha çabuk bozulabiliyor ve en önemlisi elektrik faturası anlamsız bir şekilde kabarmaya başlıyor.

İşte tüm bu sorunların arkasındaki gizli nedeni bulmak için profesyonel teknisyenlerin uyguladığı çok basit bir test var.

A4 KAĞITLA TEST EDİN

Buzdolabının kapısının iç kısmını çevreleyen ve içeriye sıcak hava girmesini engelleyen lastik şeritlere "conta" veya "fitil" denir. Bu contalar zamanla eskir, sertleşir veya temizlenmediği için yapışkanlığını kaybederek mikroskobik boşluklar oluşturur.

Dışarıdaki sıcak hava içeri sızdığında, buzdolabı iç ortamı soğuk tutabilmek için motorunu (kompresörünü) iki kat daha fazla çalıştırmak zorunda kalır. Bu durum hem cihazın ömrünü kısaltır hem de elektrik faturanızın gizlice katlanmasına neden olur.

Kağıt Testi Nasıl Yapılır?

Evde usta çağırmadan buzdolabınızın sağlamlığını ölçmek için sadece bir adet A4 kağıdı veya bir banknot yeterlidir.

Buzdolabının kapısını açın. Herhangi bir bölgeye (üst, alt veya yan kısımlara) kağıdın yarısı içeride, yarısı dışarıda kalacak şekilde kağıdı yerleştirin ve kapıyı normal şekilde kapatın.

Sıkışan kağıdı kendinize doğru yavaşça çekmeye çalışın.

Eğer kağıdı çekerken belgin bir direnç hissediyorsanız veya kağıt sıkıca duruyorsa, buzdolabınızın contaları görevini mükemmel yapıyor demektir.

Eğer kağıt hiçbir direnç göstermeden, tereyağından kıl çeker gibi elinize geliyorsa, o bölgedeki contalar aşınmış demektir ve buzdolabınız dışarıdan hava alıyordur.

Servis Çağırmadan Önce Bunları Yapın

Eğer kağıt testinde contaların gevşek olduğunu fark ettiyseniz, hemen yeni bir parça sipariş etmenize gerek yok. Teknisyenlerin önerdiği şu iki basit adımla contaları eski haline getirebilirsiniz:

Contaların üzerinde biriken yağ ve kirler kapanmayı engeller. Nemli bir bez ve sabunlu suyla iyice temizleyin.

Sertleşen ve şekli bozulan lastikleri yumuşatmak için fön makinesiyle orta sıcaklıkta hava tutun. Isınan lastik genleşecek, yumuşayacak ve kapıya yeniden sıkıca yapışacaktır