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TANAP ve TAP Yunanistan sınırında birleşti

Güney Gaz Koridoru'nun en büyük parçasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile koridorun Avrupa ayağı Trans Adriyatik Boru Hattı Meriç nehri kıyısında birleşti.

AA | 21.11.2018 - 13:25..
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Güney Gaz Koridoru'nun en büyük parçasını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile koridorun Avrupa ayağı Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP), Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç nehri kıyısında yapılan kaynakla birleştirildi.

TANAP ve TAP şirketlerinden yapılan açıklamaya göre, Güney Gaz Koridoru'nda önemli bir aşama daha gerçekleştirildi.

TANAP ve TAP Yunanistan sınırında birleşti

AVRUPA'YA AÇILAN ENERJİ KAPISI

Koridorun en büyük parçasını oluşturan ve Türkiye topraklarında 20 il ve 67 ilçeden geçerek bin 850 kilometre uzunluğa ulaşan TANAP, Şah Deniz 2 sahasından Avrupa'ya gaz aktarımını sağlayacak TAP'a bağlandı.

İki boru hattını birleştiren "altın kaynak" TANAP ve TAP temsilcilerinin nezaretinde Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri kıyısında yapıldı.

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğine önemli derecede katkı sağlayacak ve kaynaklarını çeşitlendirecek TANAP'ın ilk bölümü, haziran ayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının katılımıyla devreye alınmıştı.

878 KİLOMETRELİK HAT

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan TANAP, bu kapasitenin 6 milyar metreküpünü Türkiye'ye taşırken, kalan 10 milyar metreküplük kapasiteyi TAP'a aktaracak.

Bu kapasite Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi üzerinden İtalya'ya taşınacak. 550 kilometresi Yunanistan'dan, 215 kilometresi Arnavutluk'tan, 105 kilometresi Adriyatik Denizi'nden ve 8 kilometresi İtalya'dan geçecek ve toplam uzunluğu 878 kilometre olan TAP, TANAP ve Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP) ile Güney Gaz Koridoru’nu oluşturuyor.

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