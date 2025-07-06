Antalya'da meşe ağacı, lahit parçasını havaya kaldırdı

Antalya Bilim Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Termessos Antik Kenti'ndeki kazılarda, doğa ile tarih arasında büyüleyici bir bağ ortaya çıktı.

Antik kalıntılar arasında büyüyen devasa bir meşe ağacı, birkaç yüz kiloluk lahit parçasını gövdesiyle adeta kaldırıyor. Kazı Başkanı ve Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçak, Termessos’un hem antik kent hem de milli park olduğunu belirterek, “Burada tarih ve doğa iç içe geçmiş durumda. Bu ağacın durumu bunun en güzel göstergesi” dedi.

"HALTER MEŞESİ"

‘Halter meşesi’ diye adlandırılan bu yüzlerce yıllık ağaç, arkasındaki anıtsal mezar kalıntılarının üzerinde büyürken, tesadüfen lahit parçasını köşesinden kavrayıp kaldırmış durumda. Koçak, “O lahit şu an ağacın gövdesine asılı duruyor” diye açıkladı. Ağacın köklerinin altında başka taş kalıntıları da yer alıyor ve bunlar olduğu yerde kalacak. Bu durum, Termessos’un doğayla tarihi nasıl ustaca bir araya getirdiğinin somut bir kanıtı.

"DOĞA, TAŞ USTASININ HAKKINI VERİYOR"

Koçak, ağacın kavradığı lahit parçasının üzerindeki bezemelerin yağmur ve aşınmadan korunmuş olmasına dikkat çekerek, “Doğa, taş ustasının emeğinin hakkını veriyor; adeta diyor ki, ‘Sen en iyisini yapmışsın.’ İnsanların yapabildiklerine karşı doğa, gücünü nazikçe gösteriyor” ifadelerini kullandı.