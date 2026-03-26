Manisa’da 500 yıllık hazirede tahribat

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yer alan ve halk arasında Araplar Camii olarak bilinen Hüsrev Ağa Camii haziresinde, bazı mezar taşlarının zarar gördüğü ortaya çıktı. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip haziredeki tahribat, cami cemaatinin tepkisine neden oldu.

Osmanlı döneminde Selim II’nin Manisa’da sancakbeyi olduğu dönemde Darüssaade ağası olarak görev yapan Hüsrev Ağa tarafından 1554 yılında külliye olarak yaptırılan caminin haziresi, yüzyıllardır bölgenin tarihi mirası arasında yer alıyor.

DEFİNE ARAYANLAR VE YANGIN DA ZARAR VERDİ

Geçmiş yıllarda da çeşitli saldırılara maruz kalan haziredeki mezar taşları daha önce onarılarak korunmuştu. Ancak son olayda bazı kişilerin mezar taşlarına taş atarak zarar verdiği iddia edildi.

Hazirede bulunan ve 1615 yılında Yani Paşa tarafından kızı için yaptırılan Paşa Kızı Türbesi de geçmişte define arayan kişiler tarafından hedef alınmıştı. Türbede bulunan mermer lahidin yaklaşık bir ton ağırlığındaki kapağı kaldırılarak içinin kazıldığı, çevredeki bazı mezarların da kazılmaya çalışıldığı belirtilmişti.

Ayrıca daha önce hazirede çıkan küçük bir yangın nedeniyle bazı mezar taşlarının karardığı ifade edildi.

"ECDAT YADİGARI MEZARLAR KORUNMALI"

Yaklaşık 15 yıldır camiye düzenli olarak geldiğini belirten 82 yaşındaki Mahmut Ak, mezarlara yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu söyledi. Ak, her gün hazireden geçerken burada yatanlar için dua ettiğini belirterek, mezarların bu şekilde zarar görmesinin insanlıkla bağdaşmadığını ifade etti.

GÖREVLİ GÜVENLİK SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Camide üç yıldır görev yapan Hasan Hüseyin Sarıdağ ise hazirede zaman zaman sorun çıkaran kişilerin bulunduğunu belirtti. Sarıdağ, özellikle bazı gençlerin ve madde bağımlısı kişilerin bölgeye geldiğini, zaman zaman cami çevresinde taşkınlık yaptıklarını söyledi.

Polise birkaç kez şikâyette bulunduğunu anlatan Sarıdağ, bazı kişilerin yaşı küçük olduğu gerekçesiyle işlem yapılamadığını ifade etti.

TEMİZLİK VE BAKIM İÇİN BELEDİYEYE BAŞVURU

Tahrip edilen mezar taşlarının geçmiş yıllarda belediye tarafından onarıldığını belirten Sarıdağ, bölgenin bakım ve temizliğinin de düzenli olarak yapıldığını aktardı. Yetkililerle görüştüğünü ifade eden Sarıdağ, belediye ekiplerinin bayram sonrası hazirede temizlik ve düzenleme çalışması yapacağını söyledi.