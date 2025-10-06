Balıkesir'de 3 bin yıllık tarih yeniden canlanıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesi sınırlarında, Manyas Gölü kıyısında yer alan Daskyleion Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, Lidyalılar tarafından inşa edilen 157 metrelik sur duvarı ortaya çıkarıldı.

Anadolu’nun farklı uygarlıklarının izlerini taşıyan antik kentteki bu bulgunun, bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

KAZILAR 1954'TEN BERİ SÜRÜYOR

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Daskyleion’da kazı çalışmaları, ilk kez 1954 yılında başlatıldı.

Son yıllarda çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında yürütülüyor.

Bu yıl mart ayında başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi desteğiyle devam ediyor.

LİDYA UYGARLIĞINDAN 2 BİN 700 YILLIK DUVAR

Geçen yıl yapılan kazılarda, Frig surunun doğusunda Lidyalılar tarafından andezit ve kireç taşından yapılmış yeni bir sur duvarı tespit edildi.

2 bin 700 yıllık bu savunma yapısının, kenti düşman saldırılarından koruma amacıyla inşa edildiği belirlendi.

Bu yılki kazılar da 20 kişilik uzman ekibin çalışmalarıyla söz konusu alanda yoğunlaştırıldı.

BENZERİ GORDION'DA

Kazı ekibinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda ortaya çıkarılan surun, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti’nde görülen örneklere benzerlik gösterdiği belirtildi.

Görsel olarak oldukça etkileyici olduğu ifade edilen surun, bölge turizmine yeni bir değer kazandırması hedefleniyor.

"SURUN 72 METRESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kaan İren, Lidya surunun 6,5 metre derinlikte korunduğunu ve 157 metreye kadar uzanma potansiyeli bulunduğunu açıkladı.

İren, “Geçen yıldan bu yana surun 72 metrelik bölümünü ortaya çıkardık. Şu anda Lidya suruna ait büyük bir kuleyi açığa çıkarma aşamasındayız. Çalışmalar bütçemiz el verdiği sürece devam edecek.” dedi.

"HEM SAVUNMA HEM DE DESTEK DUVARI

Surun yapısal özelliklerine de değinen İren, şu bilgileri paylaştı:

Bu sur, andezit ve kireç taşı bloklardan oluşuyor ve M.Ö. 7. yüzyıla tarihleniyor. Daskyleion bir Frig kenti olmasına rağmen o dönem Lidya kültürünün etkisi altındaydı.



Duvar, hem höyüğü çevreleyen bir savunma hattı hem de toprağın kaymasını önleyen bir destek yapısı görevi görüyor.

İren, surun 6,5 metrelik yüksekliğiyle sergileneceğini belirterek, “Ziyaretçiler Daskyleion’a geldiklerinde görkemli bir sur duvarıyla karşılaşacak. Bu hem görsel hem de turistik açıdan çok değerli bir manzara oluşturacak.” diye konuştu.

Prof. Dr. İren, Frig, Misya, Lidya, Pers, Makedonya, Doğu Roma ve Türk dönemlerine ait izlerin bulunduğu antik kentte çalışmaların süreceğini belirterek, “Her yeni kazı sezonunda Daskyleion’un geçmişine dair yeni sırları çözmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.