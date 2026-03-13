Kurtuluş Savaşı kahramanlarına vefa: 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında, Kurtuluş Savaşı sırasında hizmetleri tespit edilen üç askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi hükme bağlandı.

Söz konusu kararın, İstiklal Madalyası Kanunu’nun ek 4’üncü ve ek 6’ncı maddeleri uyarınca alındığı bildirildi.

MADALYA VERİLECEK ASKERLER VE MİRASÇILARI

Karar doğrultusunda madalya verilecek askerler ve mirasçıları şöyle sıralandı:

16’ncı Alay 2’nci Tabur 2’nci Bölükte, Büyük Çalış Muharebesi’nde şehit olan 1892 Doğanhisar doğumlu İzzet oğlu Er Şaban adına torunu Şaban Mut

66’ncı Alay 1’inci Tabur 3’üncü Bölükte görev yapan 1890 Hafik doğumlu Ahmet oğlu Süvari Çavuş Mehmet Torun adına kızı Adile Şahin

27’nci Alay 3’üncü Tabur Komutanlığında görev yapan 1877 Sivas doğumlu Ali oğlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Şevki Erdemir adına torunu Necla Erdemir

TARİHİ HİZMETLER, DEVLET TARAFINDAN TESCİLLENDİ

Kararla birlikte Kurtuluş Savaşı’nda görev alan söz konusu askerlerin hizmetleri resmî olarak tescillenmiş oldu. İstiklal Madalyaları, ilgili askerlerin mirasçılarına takdim edilerek devletin vefa göstergesi olarak verilecek.