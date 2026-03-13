Stratonikeia ve Lagina’da geleceğin restoratörleri sahada yetişiyor

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Antik Kenti’nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları, yalnızca tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına değil, aynı zamanda yeni nesil restoratörlerin yetişmesine de katkı sağlıyor.

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında aktif görev alıyor.

3+1 İSME PROGRAMIYLA SAHADA EĞİTİM

Öğrenciler, 3+1 İSME programı kapsamında kazı alanında gerçekleştirilen koruma ve onarım uygulamalarını uzman ekiplerin gözetiminde öğreniyor. Bu süreçte hem teorik bilgilerini pekiştiren öğrenciler hem de restorasyon tekniklerini sahada deneyimleme fırsatı buluyor.

STRATONİKEİA: DÜNYANIN EN BÜYÜK MERMER KENTLERİNDEN BİRİ

Stratonikeia Antik Kenti, dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak biliniyor. Helenistik dönemden Osmanlı dönemine kadar uzanan çok katmanlı tarihiyle dikkat çeken kent, farklı medeniyetlerin izlerini barındıran önemli bir arkeolojik alan olarak öne çıkıyor.

LAGİNA: TANRIÇA HEKATE'NİN KUTSAL ALANI

Yakın konumda bulunan Lagina Antik Kenti ise antik çağda Tanrıça Hekate’ye adanmış önemli bir kutsal merkez olarak biliniyor. Antik dönemde iki kent arasında bulunan kutsal yol sayesinde Stratonikeia ile Lagina’nın dini ve kültürel açıdan güçlü bir bağa sahip olduğu belirtiliyor.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM

Kazı alanında yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler, tarihi yapıların korunması ve restorasyonu konusunda kapsamlı bir deneyim kazanıyor. Uygulamalı eğitim alan gençler, ileride kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak nitelikli restoratörler olarak yetişiyor.