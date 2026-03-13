Kayseri'de 7,7 milyon yıllık fosiller minyatürle buluşuyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Taşhan bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkan fosiller, dönemlerinde yaşamış canlıların anatomik ölçülerine sadık kalınarak minyatür hale getiriliyor.

Çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi tarafından yürütülüyor. Fosiller önce ölçülüp 3D tarayıcı ile taranıyor, ardından 3D yazıcılarla basılarak minyatür formda hazırlanıyor ve son aşamada boyanarak sergilenmeye hazır hâle getiriliyor.

PALEOART VE MİNYATÜR TEKNOLOJİSİ BİR ARADA

Uzman Antropolog Ömer Dağ, şunları söyledi:

Burada gördüğünüz minyatürler, Yamula Barajı çevresinde çıkan 7,7 milyon yıl öncesine ait faunanın birebir kopyaları. File, zürafaya, gergedana ve kılıç dişli kaplana ait örneklerimiz var. Paleoart çalışmalarından da yola çıkarak birebir anatomik ölçülere sadık kalarak minyatürlerini oluşturuyoruz.

Dağ, minyatürlerin hem eğitim hem de görselleştirme amacıyla hazırlandığını belirterek, “Amacımız ziyaretçilerin o dönemde yaşamış canlıları daha kolay benimseyebilmesini sağlamak.” ifadelerini kullandı.

PALEONTOLOJİ MÜZESİ'NE HAZIRLIK

Çalışmalar, açılacak olan Paleontoloji Müzesi için de bir hazırlık niteliğinde. Şu anda 5-6 minyatür ürün hazır durumda ve hedef, faunanın genelini minyatürle canlandırarak yaklaşık 10 canlıyı ziyaretçilerle buluşturmak.

Ömer Dağ, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü, Kayseri Müze Müdürlüğü ve Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Minyatür fosiller, açılacak müze ile ziyaretçilere Türkiye’nin doğal tarihini ve 7,7 milyon yıllık faunayı yakından görme imkânı sunacak.