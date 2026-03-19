Bilecik’te 16 bin yıllık adak çukuru gün yüzüne çıktı

Bilecik’in İnhisar ilçesi merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer alan Gedikkaya Mağarası’nda, yaklaşık 16 bin 500 yıl öncesine tarihlenen Epipaleolitik döneme ait bir adak çukuru keşfedildi. Çukurun içinde oturur pozisyonda bir kadın heykelciği bulunurken, uzmanlar bu heykelciği Yakındoğu Neolitik kültürlerinin taştan yapılmış ana tanrıça figürlerinin erken ve stilize bir örneği olarak değerlendiriyor.

MAĞARADA FARKLI DÖNEMLERE AİT İZLER

Kazı çalışmaları, 2019-2022 yılları arasında T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bilecik Müzesi koordinasyonunda ve BŞEÜ’den Doç. Dr. Deniz Sarı’nın bilimsel danışmanlığında yürütüldü. Araştırmalar, mağarada Epipaleolitik, Neolitik ve Kalkolitik dönem yerleşimlerine dair izlerin bulunduğunu ortaya koydu. Ayrıca Hellenistik döneme ait bazı buluntular, mağaranın zaman içinde ritüel amaçlı ziyaret edildiğine işaret ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN PROJE BAŞLATILDI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını turizme kazandırmak amacıyla “Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası İçin Sürdürülebilir Turizm Planlama Danışmanlığı Projesi”ni başlattı. Proje, alanın korunmasını sağlayarak ziyaretçi deneyimini bilimsel araştırmalarla entegre etmeyi hedefliyor.

TARİHİ MİRAS, GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK

Proje kapsamında, Gedikkaya Tepesi arkeolojik sit alanı niteliğine zarar vermeden kamusal erişime açılacak ve İn Mağarası için ‘Yaşayan Kazı Alanı’ modeli uygulanacak. Bu sayede yerli ve yabancı ziyaretçilere nitelikli bir deneyim sunulacak, kültürel miras korunacak ve yerel ekonomik faaliyetler desteklenecek.