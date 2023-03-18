Çanakkale Savaşı'nda havada çarpışan mermiler Çanakkale Şavaşının şiddetini en hazin şekilde ortaya koyan şey, havada çarpışan mermilerdir. İşte günümüze kadar muhafaza edilen o mermiler...

Metrekareye 6000 merminin düştüğü Çanakkale savaşında cepheler arasında kurşun yağmuru kimi zaman o kadar sıklaşmıştır ki sonunda mermiler havada çarpışmaya başlar. Havada çarpışan mermilerin çekirdekleri sıcaklığın ve hızlarının etkisi ile birbirlerine kenetlenmişler. Çanakkale Savaş Müzesi'nde muhafaza edilen mermileri inceleyebilme imkanına sahipsiniz. İşte o mermilerin bazı fotoğrafları...