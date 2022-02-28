Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
532.355
-2.93%
BTXN Coin
36.98
-3.06%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Çanakkale'de 112 yıllık serum şişesi bulundu

    Savaşların yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu değerlendirilen 2 serum şişesi görüldü.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de 112 yıllık serum şişesi bulundu

    Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında restorasyon çalışması yapıldı.

    Restorasyon çalışmalarında, 1910 yılında paketlendiği belirlenen 10 santim büyüklüğünde 2 cam serum şişesi bulundu.

    112 yıllık serum şişeleri, inceleme sonrası Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.

    "HASSASİYET SONUCU KIRILMADAN ELİMİZE GEÇTİ"

    Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları sırasında gazi olan Namazgah Tabyası'ndaki sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında, o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şisesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içerisinde saklandığı için, bugüne kadar ulaşmış. Restorasyon çalışmalarımız sırasındaki hassasiyetin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Buradaki bütün hatıraların, Mehmetçik'in eline dokunmuş o malzemelerin hatıralarının ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu tarihi mekanlardaki hatıraları yüksek olan objeleri gün yüzüne çıkartıp, ziyaretçimize sergileme imkanına sahip olacağız. Çanakkale Ruhu'nu, bu kahramanlığın, büyük destanın nasıl yazıldığını ziyaretçimize daha iyi anlatma imkanına sahip olacağız." dedi.

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #1


    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #2

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #3

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #4

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #5

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #6

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #7

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #8

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #9

    Çanakkale de 112 yıllık serum şişesi bulundu #10


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'a kar geliyor
    İç Haber

    İstanbul'a kar geliyor

    Destan'ın Ulu Ece'si bakın hangi ünlü ismin kopyası çıktı! Gören ikiz kardeşi sandı...
    Magazin

    Destan'ın Ulu Ece'si bakın hangi ünlü ismin kopyası çıktı! Gören ikiz kardeşi sandı...

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!
    Coin Haber

    Buğra Dijital Para ile Zengin Oldu!

    Görüş Bildir