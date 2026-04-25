Conkbayırı’nda 57. Alay’a vefa: 111. yılda Çanakkale ruhu yeniden yaşatıldı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıl dönümünde, tarihe “57. Alay’ın destanı” olarak geçen kahramanlık hikâyesi, Conkbayırı’nda düzenlenen törenle bir kez daha anıldı. Şehitlerin hatırasına düzenlenen programda, temsili sancak gençlere teslim edilerek Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması vurgulandı.

CONKBAYIRI'NDA ANMA TÖRENİ

Conkbayırı Anıtı’nda gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, şehitler için yapılan dualarla devam etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, yaptığı konuşmada 57. Alay’ın bıraktığı mirasın korunarak geleceğe taşınacağını belirtti. Gürsoy, Türkiye’nin tarihi sorumluluk bilinciyle yoluna devam ettiğini ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI, BU RUHUN ADIDIR"

Gürsoy, Türkiye’nin diplomatik ve askeri gücüne dikkat çekerek, “Türkiye Yüzyılı, bu iradenin ve kararlılığın adıdır.” dedi. Ülkenin savunma sanayiindeki gelişmelerine de vurgu yaptı.

57. ALAY'IN KAHRAMANLIK DESTANI

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Piyade Albay Şerif Kağan Akan, 57. Alay’ın ortalama 24 yaşındaki genç askerlerden oluştuğunu ve vatan savunmasında gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüklerini hatırlattı.

TEMSİLİ SANCAK GENÇLERE TESLİM EDİLDİ

Törende, yeniden kurulan 57. Alay’ın temsili sancağı, üniversite öğrencilerine teslim edildi. Böylece Çanakkale ruhunun genç nesiller aracılığıyla yaşatılacağı vurgulandı.

Çanakkale’deki anma programı, Türk Silahlı Kuvvetleri bando gösterisinin ardından sona erdi.